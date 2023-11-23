27 человек госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу после обрушения пола на втором этаже жилого дома в поселке Йенидашкенд Бардинского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В TƏBİB отметили, что один человек скончался по дороге в больницу: «Состояние 21 пациента оценивается как удовлетворительное, двоих — среднетяжелое, а одного — тяжелое. Двое госпитализированных были выписаны на амбулаторное лечение. Всем поступившим в медучреждение с различными травмами и другими жалобами оказывается необходимая помощь, их лечение продолжается».

Напомним, в Бардинском районе во время траурной церемонии произошел несчастный случай. Пришедшие на траурную церемонию в село Йенидашкенд Бардинского района, собрались в одной из комнат на втором этаже дома.

Внезапно пол комнаты рухнул, не выдержав веса людей.