В городе Эрмосильо на северо-западе Мексики погибли не менее 23 человек в результате пожара в магазине, еще 11 пострадавших госпитализированы. Трагедия произошла в субботу, 1 ноября, когда отмечался один из главных праздников в Мексике — День мертвых.

Губернатор штата Сонора Альфонсо Дурасо заявил, что в магазине мексиканской сети Waldo’s формата «все за 1 доллар» произошел взрыв. По его словам, среди жертв есть дети. Дурасо объявил о начале «исчерпывающего и прозрачного расследования, чтобы выяснить причины пожара и определить виновных».

Генеральный прокурор штата Густаво Салав сообщил, что большинство погибших скончались от отравления токсичными продуктами горения.

Причина пожара в Мексике выясняется, при этом власти исключили поджог или теракт. Пожар удалось локализовать через несколько часов работы пожарных.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и указала, что распорядилась направить группы поддержки для помощи семьям погибших и пострадавшим. (DW)