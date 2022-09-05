Президент Латвии Эгилс Левитс подал на рассмотрение в Сейм поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), которые предусматривают ее независимый (автокефальный) статус. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что поправки были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом, а также обсуждались со спикером парламента Инарой Мурниеце и руководителями всех фракций. ЛПЦ также была проинформирована о документе.

«Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от любых связей с Московским патриархом — это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности. (…) Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью», — сказал Левитс.

Сейчас ЛПЦ имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата в Латвии. В 2022 году митрополит Александр (Кудряшов) Латвийской православной церкви осудил военную операцию России в Украине.