Сейм Латвии (парламент) проголосовал за выход из Стамбульской конвенции Совета Европы, направленной на защиту женщин от насилия. Об этом сообщает портал Delfi.

Обсуждение вопроса в сейме продолжалось более 12 часов. Инициативу о денонсации поддержали оппозиционные партии «Объединенный список», «Национальное объединение», «Стабильность», «Латвия на первом месте» и «Союз зеленых и крестьян».

Парламентарии, проголосовавшие за выход, заявили, что положения Стамбульской конвенции противоречат традиционным семейным ценностям, поскольку в документе понятие «гендер» трактуется не как биологический пол, а как социальный конструкт.

До этого дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили в сейм письмо, выразив обеспокоенность предстоящим решением. В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен определить, подпишет ли он закон или вернет его на повторное рассмотрение парламента.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014-м. Документ обязывает страны-участницы принимать меры по профилактике и предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Конвенцию ратифицировали 39 европейских государств, а также Грузия. На сегодняшний день единственной страной, денонсировавшей соглашение, остается Турция.