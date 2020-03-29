В Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте выявили новые случаи COVID-19

Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта сообщили о новых случаях заражения коронавирусом в странах.
«Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы 96 новых случаев нового коронавируса (COVID-19) и четыре случая смерти», — заявил саудовский минздрав в Twitter. По данным министерства, общее число заразившихся в королевстве достигло 1299, 66 человек выздоровели, восемь скончались.
«В лабораториях министерства выявлен 41 новый случай заражения новым коронавирусом в Ираке… Общее число заразившихся – 547», — заявило министерство здравоохранения Ирака в Facebook. Согласно министерству, 143 человека вылечились, 42 скончались.