В Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте выявили новые случаи COVID-19

Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта сообщили о новых случаях заражения коронавирусом в странах.
«Министерство здравоохранения сообщает, что зафиксированы 96 новых случаев нового коронавируса (COVID-19) и четыре случая смерти», — заявил саудовский минздрав в Twitter. По данным министерства, общее число заразившихся в королевстве достигло 1299, 66 человек выздоровели, восемь скончались.
«В лабораториях министерства выявлен 41 новый случай заражения новым коронавирусом в Ираке… Общее число заразившихся – 547», — заявило министерство здравоохранения Ирака в Facebook. Согласно министерству, 143 человека вылечились, 42 скончались.
| 2020-03-29T18:06:12+00:00 29 марта 2020, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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