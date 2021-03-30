В руководстве Суэцкого канала назвали инцидент с судном Ever Given случайностью

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа прокомментировал блокировку канала контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данный инцидент является случайностью, он мог возникнуть по ряду причин. Среди них — технические причины и человеческая ошибка, уточнил представитель администрации канала.

«Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало», — отметил Рабиа.

Он добавил, что затор из кораблей могут устранить за три-три с половиной дня, а сам канал будет работать в круглосуточном режиме.