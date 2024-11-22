Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море произошло неслучайно.

«Это не было случайностью, как и подрыв «Северного потока», — сказал дипломат в интервью радиостанции Cadena SER. — Нам нужно привыкнуть к тому факту, что такого рода критически важные инфраструктуры очень уязвимы». «Мы должны принять меры для сохранения этой инфраструктуры, от которой зависит повседневная жизнь», — заявил он.

Он не стал возлагать ответственность за инцидент на РФ, однако добавил, что «это не было случайным происшествием».