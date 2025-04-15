В последнее время заметна активизация усилий Германии на Южном Кавказе. Об этом свидетельствует недавний визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера в Армению и Азербайджан, который запомнился примечательными моментами.

Визит Штайнмаера в Ереван говорит о том, что Евросоюз намерен усилить связи с Арменией. Очередные заигрывания Еревана с Москвой явно напугали Брюссель и визит Штайнмаера был призван заверить власти Армении в сохранении поддержки Евросоюза. А чтобы продолжать поддерживать Армению в силу очевидных обстоятельств Германии нужно совершать выпады в сторону Азербайджана. Этим и объясняется скандальный пост Штайнмаера на его официальной странице в соцсети İnstagram о Карабахе, который сопровождался фотографией «флага» сепаратистов. В связи с этим посол Германии Ральф Хорлеманн был вызван в МИД Азербайджана, где ему был выражен решительный протест. После чего скандальный пост был удален, а по линии администрации президента Германии азербайджанской стороне были принесены извинения. При этом публикация «флага» была названа технической ошибкой.

До этого на платформе немецкой международной вещательной компании Deutsche Welle («Немецкая волна»), финансируемой федеральным правительством, вышел антиазербайджанский фильм, в котором зрителям была предоставлена искаженная информация о сути армяно-азербайджанского конфликта. Дело дошло даже до абсурда: кадры с азербайджанскими беженцами выданы за «армян, изгнанных из Карабаха». При этом ни слова о том, что из Армении и Карабаха были в массовом порядке изгнаны этнические азербайджанцы.

Все эти действия не укладываются в логику заявлений Штайнмаера о том, что целью его поездки в регион является «поддержка долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе», и что своим визитом он хочет подать сигнал о поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Хотя, находясь в Баку, Штайнмаер открытым текстом заявил, что Берлин знает и признает, что Карабах является территорией Азербайджана, но вышедший в эфир 13 апреля на Первом государственном телеканале Германии в рамках телепередачи Weltspiegel репортаж под названием Armenien: Ringen um Identität und Hoffen auf Frieden («Армения: борьба за идентичность и надежда на мир»), наводит на определенные мысли.

Так, в ходе репортажа отмечается, что «формально Нагорный Карабах является частью Азербайджана, однако здесь долгое время проживали армяне, которые годами боролись за независимость». Далее в репортаже говорится , что «два года назад Азербайджан установил контроль над Карабахом, и сотни тысяч армян были вынуждены бежать». При этом не упоминается, что в результате агрессии проживающие в Армении и Карабахе этнические азербайджанцы были изгнаны из родных краев. Как видим, проармянская позиция сквозит в тексте репортажа, где говорится о том, что «Нагорный Карабах формально является часть Азербайджана», «карабахские армяне боролись за независимость» и «Азербайджан установил контроль над Карабахом». Ни слова о военной агрессии против Азербайджана, изгнании этнических азербайджанцев, Ходжалинском геноциде. Для объективности авторы репортажа могли бы озвучить и позицию Азербайджана, но продемонстрировали только нескрываемую симпатию к «сотням тысяч» армян, которые были вынуждены бежать из Карабаха.

За последнее время это уже третья по счету провокация в отношении Азербайджана. Сказанные в ходе визита в Баку слова Штайнмаера о том, что Берлин знает и признает, что Карабах является территорией Азербайджана, расходятся с действиями германских властей. Уж явно попытки Германии «поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией» далеки от предвзятости и нейтральности. Согласитесь, что три провокационных случая уже не могут быть случайностью…