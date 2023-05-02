Во вторник, 2 мая, на место строительства защитных сооружений в Белгородской области с беспилотного летательного аппарата сбросили взрывчатку.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, инцидент произошел около 13:00 неподалеку от села Прилесье. «46-летний Сергей К. выполнял земельные работы, когда придетевший со стороны Украины БПЛА скинул самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина получил контузию, однако отказался от госпитализации.

Позже тот же канал сообщил об атаке БПЛА на строящееся здание в Брянской области. «БПЛА атаковал территорию возле посёлка Алес, менее чем в километре от российско-украинской границы. Беспилотник сбросил боеприпас — предположительно, ВОГ-17. Пострадал один эскаватор, других пострадавших нет», — говорится в сообщении.