В России выявили минимум заразившихся с ноября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 150, это минимум новых случаев с 25 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 236 787, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 504 против 447 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 506 пациентов.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 847, до 2 618 882. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,9% от общего числа заразившихся. (ТАСС)

| 2021-01-03T12:46:52+04:00 3 января 2021, 14:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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