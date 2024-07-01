Не менее 39 человек погибли, более 350 получили травмы в ходе антиправительственных протестов в Кении.

«По нашим данным, в ходе протестов по всей стране 39 человек погибли, еще 361 человек получил ранения», — говорится в заявлении Национальной комиссии по правам человека Кении. Кроме того, по ее данным, 32 человека пропали без вести, а 627 были задержаны в ходе демонстраций по всей стране.

Ранее президент Кении Уильям Руто сообщал о гибели 19 человек в ходе протестов. Однако до этого правозащитная организация Human Rights Watch приводила данные о 31 погибшем, при этом речь шла только о протестах в столице.

«Комиссия продолжает самым решительным образом осуждать неоправданное насилие в отношении протестующих, медицинского персонала, адвокатов, журналистов, в том числе в отношении церквей, центров неотложной медицинской помощи и машин скорой помощи», — говорится в заявлении.

Протесты против повышения налогов начались в Найроби 18 июня, однако ситуация обострилась 25 июня. С самого утра в деловой центр города начали прибывать люди, скандирующие лозунги с требованиями отставки президента. В этом районе столицы располагаются административные учреждения, в том числе парламент, в здание которого ворвались протестующие. По сообщениям кенийских СМИ, для разгона демонстрантов полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, а также, по некоторым данным, боевые патроны.(ТАСС)