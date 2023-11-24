Как сообщили Персидской службе Би-би-си сразу несколько источников, Милада Зохреванда казнили в четверг утром в тюрьме города Хамадан на западе Ирана. Ему был 21 год.

Правозащитная группа Hengaw также подтвердила, что получила информацию о казни молодого человека. Иранские власти, приговорившие Зохреванда к смертной казни за убийство члена Корпуса стражей исламской революции во время демонстрации, факт казни подтверждать не стали. Во время содержания под стражей и судебного процесса ему было отказано в адвокате, рассказывают источники.

В случае если казнь подтвердится, Зохреванд станет уже восьмым участником прошлогодних протестов, к которому применена высшая мера наказания.

Как говорилось в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в семи предыдущих случаях все указывало на то, что «судебное разбирательство не отвечало требованиям надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства».

В докладе генсека ООН также подчеркивается, что «подсудимым часто отказывали в доступе к адекватному и своевременному юридическому представительству, а также имеются сообщения о принуждении к признанию вины, которые могли быть получены под пытками».

Массовые протесты против клерикальных властей Ирана вспыхнули в сентябре 2022 года после того, как скончалась находившаяся под арестом 22-летняя девушка Махса Амини, задержанная полицией нравов за то, что она якобы неправильно надела хиджаб.

В столкновениях со службами безопасности погибли сотни людей, еще тысячи были задержаны. Власти представляют эти события как массовые беспорядки.