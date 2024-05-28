Сильные штормы поразили центральные регионы США. В штатах Арканзас, Оклахома, Техас и Кентукки погиб уже как минимум 21 человек, количество пострадавших исчисляется сотнями. Среди погибших и пострадавших есть дети.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир в понедельник объявил чрезвычайное положение. Из-за ураганных ветров образуются разрушительные торнадо.

Повреждено множество жилых домов и общественных построек. Как сообщает CBS, около 370 тысяч домов остались без электричества. Из-за этого скончался как минимум один пациент в больнице Арканзаса: перестал работать необходимый ему аппарат вентиляции лёгких. Восстановление энергоснабжения в некоторых регионах может занять несколько дней, особенно если погода не улучшится.

По прогнозам метеорологов, буря будет продолжаться как минимум в ближайшие сутки, причём её центр может смещаться в сторону густонаселённого восточного берега США. (svoboda.org)