В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод им. Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.

«КМЗ представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор «Детектор-БИО», который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам главы завода, прибор автоматически анализирует пробы воздуха в течение 10—30 минут в зависимости от концентрации патогенов.