В Баку содержание пыли и угарного газа в атмосфере превысило норму.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, сегодня дисперсные частицы пыли превышали норму в 1,2 раза, а угарного газа — в 1,3 раза.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Пыль, наблюдаемая в воздухе из-за метеорологических условий, носит как локальный, так и трансграничный характер. Пыльная погода сохранится в течение следующих 2 дней.