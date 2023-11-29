В Баку и Сумгайыте содержание окиси углерода в воздухе превысило норму.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Анализ данных, полученных со станций, свидетельствует о том, что в течение дня содержание окиси углерода в городе Баку превысило норму в 1,3 раза, оксида азота (IV) — в 1,2 раза, в Сумгайыте содержание дисперсных частиц было в 1,1 раза выше нормы.

Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.