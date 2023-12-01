Два самолета «Аэрофлота» за день совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.

Утром 1 декабря на борту летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск «Боинга» сработало предупреждение о падении давления в одном из шести колес шасси. Это произошло перед посадкой в аэропорту назначения.

«В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестил наземные службы аэропорта», — сообщили в «Аэрофлоте» (цитата по «Интерфаксу»).

В результате пилотам удалось без происшествий приземлить самолет. На борту находились 408 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, уточнили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Второй случай произошел с самолетом, летевшим из Калининграда в Москву, которому пришлось запрашивать нештатную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. «Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность», — рассказал собеседник «Интерфакса».

В «Аэрофлоте» пояснили, что посадка была совершена из-за срабатывания индикации системы охлаждения оборудования в кабине пилотов. «В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту», — отметили в авиакомпании.

На борту самолета находились 182 пассажира. Никто не пострадал. После посадки их отправили в зал ожидания перед вылетом в пункт назначения на другом воздушном судне. Борт с неисправностью осмотрели спецслужбы, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Российская гражданская авиация стала чаще сталкиваться с техническими проблемами после того, как санкции отрезали ее от обслуживания лайнеров и поставок оригинальных запчастей. Чтобы поддерживать самолеты в рабочем состоянии, Росавиация раздала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Это позволило компаниям самостоятельно производить ремонт судов, после чего они начали разбирать часть самолетов на запчасти для обслуживания другой части своего парка.

В ноябре лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», стал первой авиакомпанией, у которой Росавиация приостановила сертификат разработчика. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения федеральных авиаправил, в том числе при внесении модификаций в самолетах Boeing 737. В частности, компания установила заплатку на фюзеляж, пробитый птицей, продлив срок его эксплуатации, а также заменила оригинальные гайки для антенны предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Более того, «Победа» допускала к ремонту персонал без соответствующего обучения и квалификации.

В отличие от «Победы», «Аэрофлот» до сих пор сохраняет сертификат разработчика и имеет право самостоятельно ремонтировать свои самолеты. Авиакомпания может вносить изменения в бытовое, аварийно-спасательное и светотехническое оборудование, в фюзеляж, шасси, опоры, створки, колеса, крылья, окна, фонари, оперения, двери, люки, системы кондиционирования воздуха и связи, а также в противопожарную, топливную, гидравлическую, противообледенительную, кислородную и другие системы. (moscowtimes.ru)