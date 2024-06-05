Президент США Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским дважды за две недели.

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, на этой неделе встреча двух лидеров состоится во Франции, а на следующей — в Италии.

«В Нормандии у Байдена будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним состояние дел в Украине и то, как мы можем углублять нашу поддержку Украине. Через несколько дней он также будет иметь возможность снова встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии», — заявил Салливан.