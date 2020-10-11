В результате ракетного удара ВС Армении по Гяндже погибли 5 человек

Вооруженные силы Республики Армения, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также требования объявленного 10 октября с 12:00 режима гуманитарного перемирия, намеренно обстреливают населенные пункты Азербайджана из тяжелой артиллерии.

Как сообщили АПА в Генеральной прокуратуре республики, в результате ракетного удара в ночь на 11 октября по многоквартирному жилому дому в центральной части Гянджи — расположенного за пределами фронтовой зоны второго по величине города Азербайджана, погибли 5 человек, ранены 28 человек, нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры, находящимися на месте происшествия, проводятся следственно-оперативные мероприятия по уточнению количества пострадавших лиц и объектов гражданской инфраструктуры.

Общественность будет подробно проинформирована в ближайшее время.