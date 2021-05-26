Пожаром на рынке в Барде было охвачено примерно 5 тыс. кв. м, в результате сгорело 2100 кв. м территории.

Об этом местному бюро АПА сообщил начальник Тертерской части пожарной охраны, полковник Мубариз Алиев.

По его словам, сегодня в 07:14 на «горячую линию» Бардинской части пожарной охраны поступила информация о пожаре на рынке в селе Гюльоглулар. Сразу после этого на место происшествия прибыли 2 пожарных автомобиля Бардинской части пожарной охраны. В связи с большой зоной пожара к тушению огня были привлечены 5 пожарных автомобилей из Барды, по 1 пожарному автомобилю из Тертера, Евлаха и Агдама.

М.Алиев отметил, что в 09:11 пожар был полностью потушен. В ходе пожара никто не пострадал.