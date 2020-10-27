В распространении коронавируса в Баку виноваты владельцы частных автомобилей?

Начало военных действий в Карабахе внесло свои коррективы и в работу общественного транспорта Баку. В столице и ряде городов страны был введен комендантский час, который начинается с девяти часов вечера. Нарушители комендантского часа привлекаются к административной ответственности.

Боясь быть задержанным за нарушение комендантского часа, граждане стремятся попасть домой до девяти часов. Поэтому перед началом комендантского часа автобусы оказываются забитыми до отказа. Это увеличивает опасность распространения коронавируса, потому что в забитых до отказа автобусах граждане не могут соблюдать социальную дистанцию.

Мы решили выяснить, какие меры принимает Бакинское транспортное агентство для решения этой проблемы? Как отметил глава пресс-службы БНА Маис Агаев, они пустили на дороги совсем новые автобусы. «Но это вовсе не решило проблему забитости общественного транспорта», — сказал нам Маис Агаев. По мнению руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства, в промежутке времени между окончанием рабочего дня и началом комендантского часа количество частных автомобилей на дорогах, как правило, резко увеличивается. «Это нормально. Люди стремятся с работы в свои дома до начала комендантского часа. В свою очередь это приводит к появлению пробок на дорогах и создает проблемы для работы общественного транспорта», — сказал нам Маис Агаев.

По мнению главы пресс-службы, другой причиной забитости общественного транспорта является то, что водители зачастую паркуют свои автомобили на автобусных остановках. «Они объясняют это недостатком паркингов. Но ведь это вовсе не дает им право нарушать правила движения», — считает глава пресс-службы.

Мы также решили выяснить и мнение Дорожной полиции города Баку, которая отвечает за нарушения правил парковки автомобилистами.

Глава пресс-службы управления Дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов не согласен с мнением Маиса Агаева на счет того, что что водители частных автомобилей паркуют свои автомобили на автобусных остановках. «Дорожная полиция никогда не позволит владельцам частных автомобилей нарушать правила движения. Такие водители обязательно будут привлечены к ответственности», — сказал нам Вагиф Асадов.

Одним словом, у нас, как всегда, есть проблема – заполненные пассажирами до отказа автобусы и нарушители правил парковки, и есть структуры, которые должны отвечать за это. Но, виновных-то, как исходит из слов Агаева и Асадова, нет…