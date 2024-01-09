Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей (11 110 долларов) телеканал «Жара ТВ» из-за неверной возрастной маркировки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил признать телеканал «Жара ТВ» виновным по ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол) и назначить наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», – сказала собеседница агентства.

Ранее телеканал был оштрафован на 500 тыс. рублей (5555 долларов) за отсутствие возрастной маркировки в клипе Girls в исполнении музыкантов Карди Би и Риты Оры.

Отметим, что телеканал «Жара ТВ» входит в холдинг медиахолдинг ZHARA MEDIA Эмина Агаларова.