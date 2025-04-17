Заявления президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине зачастую ложны, он закладывает сомнения в головы американцев относительно роли Вашингтона в конфликте и смешивает «законные вопросы с российскими тезисами». Об этом пишет газета Financial Times.

Так издание прокомментировало заявление президента США о том, что Киеву не нужно было начинать конфликт с тем, кто в 20 раз больше, не имея достаточного количества ракет.

«Трамп же имеет «огромный мегафон», и каждый раз, когда он произносит такую ложь, «Америка обрастает сомнениями относительно истории ее участия в войне и еще больше смешивает законные вопросы об Украине с российскими тезисами», — говорится в тексте.

По мнению автора, вопрос только в справедливости для Украины, но и о месте США в мире. Доверие к Вашингтону среди традиционных союзников стремительно падает, отмечается в материале. Сам же Трамп выбрал «путь игнорирования фактов и сосредоточился на причудливом или даже «замечательном» будущем», говорится в тексте.

В материале также утверждается, что Трамп и его помощники якобы «фанаты профессионального рестлинга и считают, что политика должна происходить публично в духе имитации боя».