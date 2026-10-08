Небольшой самолет потерпел крушение в Калифорнии, погибли два человека. Об этом сообщает The New York Post.

По информации представителя местной полиции, вскоре после взлета самолет рухнул недалеко от муниципального аэропорта города Петалума на поле для гольфа, расположенного рядом с аэропортом.

В Федеральном авиационном управлении США (FAA) подтвердили информацию, уточнив, что это был легкомоторный самолет RV-7A, на борту которого находились два человека.

Управление гражданской авиации США начало расследование.