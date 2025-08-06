Жертвами крушения легкого медицинского самолета в американском штате Аризона стали четыре человека, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

«Небольшое воздушное судно направлялось за пациентом близлежащей больницы, когда произошло крушение», — сообщил представитель полиции.

По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), разбился самолет Beechcraft 300, следователи NTSB следуют к месту происшествия, проинформировала CNN пресс-секретарь NTSB Сара Тейлор Сулик.

Авария произошла на территории резервации Навахо-Нейшен, отмечается в сообщении.