Взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы значительно расширилось.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши.

Подчеркнув, что политические связи находятся на высоком уровне, глава государства отметил, что регулярными стали взаимные визиты на высшем уровне. «Крепнет торгово-экономическое сотрудничество, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты», — заявил Президент.