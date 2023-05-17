Из черноморского порта Украины 17 мая выйдет последнее судно в рамках зернового соглашения, срок действия которого завершится 18 мая.

Как передает #, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН.

По данным ООН, из Украины в рамках зерновой сделки было экспортировано около 30 млн метрических тонн зерна и других зерновых, в том числе почти 600 тыс. метрических тонн зерна на судах Всемирной продовольственной программы для операций по оказанию помощи Афганистану, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемену.

Отметим, что черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, России, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по из украинских трех портов. в последний раз Украина, Турция, ООН и Россия продлили действие зернового соглашения в марте 2023 года. Украина заявила, что соглашение продлено на 120 дней. При этом Россия утверждает, что согласилась на 60-дневное продление, то есть до 18 мая.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на прошлой неделе выразил надежду на то, что соглашение может быть продлено как минимум еще на два месяца. Сегодня турецкие СМИ сообщили о том, что вопрос продления зерновой сделки обсудят по телефону лидеры Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.