В полиции Гонконга объяснили аресты оппозиционеров

Аресты десяти оппозиционных активистов в Гонконге связаны с их деятельностью вокруг призывов к иностранным государствам и организациям ввести санкции в отношении этого специального административного района Китая. Об этом сообщила во вторник газета The Standard со ссылкой на полицию.

По ее утверждениям, шестеро подозреваемых в нарушении нового закона о национальной безопасности действовали в составе организованной группы. «Мы установили, что этой шайкой заправляли двое мужчин и женщина», — приводит издание комментарий старшего суперинтенданта полиции Стива Ли из нового подразделения по обеспечению нацбезопасности. По его словам, группа продолжала активно действовать и после вступления в силу нового закона 30 июня, и в этом деле «было замешано много денег». Некоторые из задержанных, связанные с медиабизнесом, занимались финансированием этого «проекта», используя зарубежные банковские счета.

В понедельник утром из своего особняка полицией был выведен в наручниках мультимиллионер и оппозиционный активист Джимми Лай (Ли Чжиин) — владелец газеты «Пинго жибао». Медиамагнат обвиняется в сговоре с иностранными силами с целью подрыва нацбезопасности в Гонконге. Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге и поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео.

Также были взяты под стражу двое сыновей Лая и объявлен в розыск его ближайший помощник — американец Марк Саймон, который скрывается за рубежом. Вслед за этим около 200 сотрудников полиции провели обыск в издательском офисе газеты «Пинго жибао» и холдинга Next Digital Media, задержав там нескольких топ-менеджеров. Во второй половине дня были арестованы еще трое, в том числе представительница молодежного оппозиционного движения 23-летняя Агнес Чоу, подозреваемая в сговоре с иностранными силами. На свободе, однако, остается ее соратник — лидер радикальных протестов Джошуа Вонг, однако сам он считает свой арест лишь делом времени.(ТАСС)