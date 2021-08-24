В Минобороны США полагают, что для самолетов, которые эвакуируют людей из Кабула, сохраняется угроза. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Транспортного командования ВС США, генерал Стивен Лайонс, его слова приводит РИА «Новости».

«Угроза значительная. Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста», — уточнил Лайонс.

Он также отметил, транспортные самолеты С-17, которые используются для эвакуации, «лучшие в мире».