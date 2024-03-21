Украина вынуждена принимать «трудные стратегические решения» об отводе войск из определенных районов для укрепления оборонительных линий из-за отсутствия помощи США.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы знаем, что Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определенных районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии, – заявила она на брифинге. – Это действительно трудные, жесткие решения, которые им приходится принимать, потому что мы не можем предоставить им необходимые системы, потому что у нас нет разрешения Конгресса».