В Пентагоне трансгендерам вновь разрешили служить в армии США

Пентагон утвердил новые правила приема трансгендеров на службу в Вооруженных силах США. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби.

Он отметил, что нововведения призваны восстановить принятую американским военным ведомством в 2016 году политику относительно службы трансгендеров.

«Министр обороны [США Ллойд Остин] убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу», — сказал он на брифинге в среду, 31 марта, трансляция которого велась в Twitter оборонного ведомства.

Согласно новым правилам, у трансгендеров теперь снова есть право вступать в ряды американских ВС в качестве представителя выбранного ими пола. Также военное руководство гарантирует им предоставление необходимой медицинской помощи.(Газета.Ru)