Женщина-генерал впервые назначена в Пакистане начальником медицинской службы вооруженных сил, ей присвоено звание генерал-полковника.

Об этом передает ТАСС.

Церемония назначения на этот пост Нягар Джохар Хан прошла в военном медицинском центре в городе Абботтабад (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

«Наши военные медики широко участвуют в борьбе с коронавирусом и внесли значительный вклад в предотвращение распространения этой инфекции в Пакистане», — заявил на церемонии начальник штаба ВС Пакистана генерал Камар Джавед Баджва.

За тридцать лет службы в армии Нягар Джохар Хан занимала различные командные и административные должности в медслужбе вооруженных сил. В 2017 году она стала третьей женщиной в стране, которой было присвоено звание генерал-майора пакистанской армии. В 2020 году она первой из пакистанских женщин получила звание генерал-лейтенанта.