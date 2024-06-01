В Иране с 30 мая по 3 июня проводится регистрация кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах.

Они были назначены после трагической гибели в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси.

За два с половиной дня свои кандидатуры уже зарегистрировали несколько известных иранских политиков.

В числе кандидатов есть и первая женщина. Зохре Элахиан смогла пройти регистрацию, после которой сообщила, что ее девиз: «Здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество», передает агентство Mehr.

Кандидатам еще предстоит пройти проверку на соответствие требованиям, 11 июня будет объявлен их окончательный список.

Президентские выборы в Иране пройдут 28 июня.