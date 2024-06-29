Впервые генеральным прокурором Японии станет женщина. Генпрокурором станет 61-летняя Наоми Унэмото, возглавляющая с 1 января 2023 года высокую прокуратуру Токио.

В ведении Наоми Унэмото находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и ряда других. Решение о назначении нового генпрокурора страны 28 июня принято на заседании японского правительства, передает вести.ру.

Для Японии такое назначение – почти социальная революция. В стране обсуждается проблемы недостаточного представительства женщин на руководящих должностях. Каждый случай, когда японки занимают крупные посты в ведомствах или кресла в руководстве компаний, широкого освещается в японских СМИ.

С 2014 года в Японии по инициативе премьер-министра Синдзо Абэ проводится политика увеличения присутствия женщин в руководстве. Это одна из частей нового стратегии экономического развития Страны Восходящего Солнца, которая получила название «вуменомика». Термин позаимствован у названия книги Womenomics британской и американской журналисток Кэтти Кей и Клэр Шипман. В 2015 году Япония занимала 101 место по глобальному индексу гендерного разрыва. Это один из самых низких показателей гендерного разрыва среди развитых стран и самый низким показателем в G7.