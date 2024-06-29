Начальником штаба обороны Канады назначат генерал-лейтенанта Дженни Каригнан, которая станет первой женщиной на этом посту. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Отмечается, что Каригнан сменит генерала Уэйна Эйра в должности руководителя Вооруженных сил Канады.

Как пишет издание, с момента создания этого поста в 1964 году в Канаде был 21 руководитель оборонного ведомства, и все они были мужчинами. Каригнан предложили эту должность,и она согласилась. Ожидается, что Трюдо официально объявит о своем назначении во вторник, 2 июля.

Церемония смены командования, во время которой Каригнан будет официально назначена на высшую должность, запланирована на 18 июля.

Каригнан является начальницей отдела по вопросам профессионального поведения и культуры — вновь созданная должность, которую она занимает с апреля 2021 года, когда федеральное правительство поручило ей бороться с сексуальными правонарушениями в Вооруженных силах Канады и менять военную культуру.

Она поступила в Королевский военный колледж Канады в 1986 году, шесть лет спустя после того, как в него начали принимать женщин. В 2016 году Каригнан стала первой женщиной, получившей звание боевого генерала. Она также занимала ряд высших штабных должностей, в том числе руководитель оперштаба.

За время карьеры она служила на Голанских высотах между Сирией и Израилем, а также в Боснии и Герцеговине. В 2009-2010 годах возглавляла оперативную группу инженеров в Кандагаре, в разгар восстания талибов в этой афганской провинции.