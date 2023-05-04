По предварительным данным, семь учителей погибли в результате вооруженного нападения на один из лицеев в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.
Как сообщает АПА со ссылкой на издание Dunya News, неизвестные расстреляли педагогов во время экзамена в лицее города Парачинар.
Полиция рассматривает в качестве основной версию теракта.
Ещё одного учителя убили в собственной машине.
Администрация провинции отменила вступительные экзамены в образовательных учреждениях на время расследования инцидентов.