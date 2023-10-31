Следственный комитет России вечером в понедельник сообщил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве девяти человек в Волновахе Донецкой области. Это российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Предполагаемый мотив преступления — конфликт на бытовой почве.

27 октября в частном доме в городе Волноваха, который находится на подконтрольной России территории Донецкой области, были обнаружены тела девяти человек, в том числе двоих детей — дошкольника и школьницы, с пулевыми ранениями. Помимо владельцев дома — мужа и жены, и их детей, убиты были пятеро их родственников и друзей, собравшихся на семейное торжество. Как сообщали местные жители, накануне у хозяина дома возник конфликт с российскими военными, которые требовали у него самогона.

Волноваха была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года. В ходе боёв город был серьёзно разрушен. Сейчас он находится относительно далеко от линии фронта. Российские власти считают город, как и всю Донецкую область, территорией России. (svoboda.org)