В ответ на разговоры об «Искандере» в России вспомнили про сбитый вертолет…

Эту неделю политическую повестку Азербайджана потряс факт обнаружения вблизи Шуши обломков ракет «Искандер-М». Эта модификация ракет не предназначена для экспорта в другие страны, а находится на вооружении только российской армии. На фоне заявлений после окончания боевых действий в Карабахе армянского экс-президента Сержа Саргсяна и бывшего начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна о применении данного оружия против Азербайджана нашлись неопровержимые доказательства их слов.

Казалось, официальные представители страны, поставившей Армении столь грозное оружие, должны были оперативно среагировать на новую информацию. Однако этого мы не видим даже спустя пару дней. Вместо Министерства обороны России ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ракетные комплексы «Искандер» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета от этого комплекса, обломки которой якобы обнаружили азербайджанские военные», — заявил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Журналисты также поинтересовались, есть ли в Кремле понимание, откуда могла появиться ракета от «Искандера», об обнаружении обломков которой заявили в Баку. «Нет, мы не располагаем информацией», — сказал Песков.

Однако это заявление вместо ответов вызывает еще больше вопросов. Несколько лет назад Россия поставила ракеты «Искандер» Армении. Саргсян и Акопян достаточно информированные лица в Армении, чтобы не распространять дезинформацию о применении «Искандера». Да и сам армянский премьер-министр Никол Пашинян также подтвердил применение «Искандера» в марте. Теперь же обнаружение обломков ракет подтверждает, что Армения применила это оружие против Азербайджана. Но Кремль отнекивается, а Минобороны России молчит.

Вместо российских военных чинов ситуацию почему-то решил разрулить первый зампред комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин. Так, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что считает неуместными какие-либо претензии или вопросы Азербайджана к России в связи с обнаружением в Карабахе обломков «Искандера».

Прикрываясь фактом того, что в последний день войны азербайджанская армия сбила российский вертолет, Шерин выдвигает претензии к Баку и требует объяснений. Хотя на этот счет азербайджанская сторона ранее предоставила необходимую информацию. Понятное дело, что этим путем Шерин пытается сгладить острые углы. Но, тем не менее, факт остается фактом. Даже если Шерин отмечает, что «для того чтобы на эту тему можно было бы говорить предметно, надо иметь неопровержимые доказательства того, что «Искандеры» либо применялись, либо не применялись», а у него «неопровержимых доказательств такого нет». То есть для российского депутата недостаточно того, что Баку продемонстрировал обломки ракет «Искандер». Надо полагать, что Шерин считает ракеты «Искандер» доступным вооружением, которым Россия торгует по всему миру. И продолжая эту логику, Азербайджан мог приобрести обломки ракет в каком-либо уголке мира, а затем незаметно подбросить их вблизи Шуши.

Молчат по этому поводу и в Армении. Но это молчание только подтверждает правоту слов о применении «Искандера» против Азербайджана. Вопрос только в том, кто же несет ответственность за запуск ракет. А это в корне меняет послевоенную ситуацию….