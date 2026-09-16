Беспилотник, сбитый над в ночь на 15 сентября, оказался российским, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, это был дрон типа «Гербера». Науседа уточнил, что сейчас специалисты анализируют электронную часть БПЛА.

«Вероятнее всего, это не было преднамеренным действием против Литвы. Вероятнее всего, это был российский дрон, предназначавшийся для Украины, который был отклонен от курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и оказался на территории нашей страны, где и был сбит», – заявил он.

Истребители НАТО сбили дрон в ночь на 15 сентября. Дрон сбили примерно в 00:20 истребители союзников по НАТО (Италия), которые взлетели с авиабазы Шяуляй. Обломки беспилотника уже нашли. Сообщается, что место происшествия изолировали и выставили охрану, там работают военные и полицейские.

Позднее литовский министр обороны Робертас Каунас рассказал, что беспилотник летел со стороны Беларуси, и что в нем была обнаружена взрывчатка.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сбитый в Литве беспилотник – это «часть более широкой картины российской агрессии и провокаций в отношении Европы». Она добавила, что Евросоюз усилит давление на Москву.

В Польше тем временем выяснилось, что российский беспилотник, найденный 14 сентября в Балтийском море у пляжа курортного поселка Русиново, также был оснащён взрывчаткой. Польское издание RMF24 сообщает со ссылкой на заместителя прокурора по военным вопросам окружной прокуратуры Познани Бартоша Оконевского, что на дроне типа «Гербера-2» обнаружили «осколочно-фугасную боеголовку со взрывателем».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что предварительный осмотр найденного у Русиново аппарата указывает на его российское военное происхождение. Дрон извлекли из воды польские военные. Прокуратура продолжает расследование обстоятельств его появления у польского побережья.

Издание Onet отмечало, что неподалеку от места обнаружения беспилотника расположен Центральный полигон Военно-воздушных сил Польши. (svoboda.org)