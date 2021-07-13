В Азербайджане в отношении председателя муниципалитета села Пирабадил Шабранского района Джамаладдина Нуриева возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса АР.

Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям и переданы в производство судьи Эльдара Исмаилова.

Отметим, Дж.Нуриев более 10 лет был председателем муниципалитета села Пирабадил.