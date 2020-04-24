В отместку МИД Украины: в Армении предложили признать Крым российским

Один армянский политик, вице-мэр по экономическому развитию города Артик Ширакской области Борис Авакян выступил с инициативой о том, чтобы Армения признала Крым суверенной территорией России. С таким призывом он обратился к министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну и к постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении. Об этом сообщает петербургское издание «Мойка78». Выясняется, что ранее этот самый Авакян жил там и работал в Росреестре.

Поводом же для его инициативы стала публикация на странице украинского депутата Верховной Рады Украины Дарьи Володиной в Facebook фотографии письма заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара к представителям госорганов по поводу 105-ой годовщины «геноцида армян».

В своем письме Боднар просит украинцев не принимать участие в памятных мероприятиях 105-ой годовщины «геноцида армян» и не использовать термин «геноцид армян».

В своем обращении к главе МИД Армении Авакян просит сообщить о реакции министерства на недружественную позицию МИД Украины. Постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Авакян предлагает внести в повестку парламента вопрос о признании Арменией Крыма как суверенной территории России.

«Наш ответ на столь чудовищное оскорбление самых святых чувств нашего народа должен быть жестким и категоричным, наш великий древний народ не допустит оскорблений в отношении светлой памяти наших безвинных жертв, чудовищного преступления, совершенного турецким государством»,

— заявил Авакян.

Дарья Володина как заместитель главы группы дружбы с Арменией в Раде также выразила возмущение этим письмом и отметила, что у нее язык не поворачивается называть дипломатом человека, написавшего подобное письмо. Она уверена, что все понимающие абсурдность таких заявлений с ней согласятся и выскажут замминистра свое мнение по этому поводу.

Отметим, ранее Володина выступила с законодательной инициативой о чествовании памяти жертв «геноцида» армянского народа. Однако инициатива была отозвана из Верховной Рады Украины.

Масса армянских и российских изданий сочла нужным выразить свое возмущение в связи с формуляром МИД Украины, который вообще-то полностью соответствует долгосрочным внешнеполитическим интересам этой страны.

Как сообщает газета «Голос Армении», этот документ за подписью заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, обращенный к представителям госорганов с рекомендацией не принимать участия в памятных мероприятиях 105-ой годовщины «геноцида армян» и не использовать термин «геноцид армян» вызвал большой резонанс среди армянской общественности.

И как пояснил газете украинский журналист Тарас Козуб, это внутриведомственный документ, который рассылается областным администрациям, то есть его адресаты – это, в первую очередь, губернаторы. И в нем отражена позиция МИД Украины, иными словами, позиция правительства и государства.

Выясняется, что второй пункт этого документа гласит, что Армения традиционно находится в фарватере внешней политики России и последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций. Что ж, все верно.

Таким образом, данным пунктом МИД Украины констатирует, что решение не поддерживать Армению, и не участвовать в каких-либо памятных мероприятиях по случаю 105-ой годовщины «геноцида армян» на региональном и государственном уровне – это политическое и даже геополитическое решение. То есть Украина и Россия ссорятся, и поэтому Украина не поддерживает Армению, находящуюся, по мнению МИД Украины, в кильватере политики РФ, пояснил журналист.

Интересен и четвертый пункт – в нем говорится о том, что «признание или отмечание на государственном уровне трагических событий 1915 года в Османской империи это чрезвычайно чувствительный вопрос для стратегического партнера Украины – Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой».

Про динамику все верно, у Украины с Турцией за последние 6-7 лет расцвет политических отношений. Похожая история и с Азербайджаном. В Украине, азербайджанский бизнес чувствует себя более чем комфортно, отметил Козуб.

Ну, что тут остается добавить. В ответ на внутренний документ МИД Украины действующий армянский политик, представитель исполнительной власти, публично призывает к непризнанию территориальной целостности Украины. Это очень хороший повод для Киева как минимум обратить внимание на подобную ситуацию. Задуматься над ней. И увериться в том, что позиция, выраженная в документе, подписанном Боднаром, как раз и является единственно верной.