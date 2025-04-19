Соединенные Штаты рассматривают возможность признания Крыма частью России в рамках достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. По их словам, такая потенциальная уступка — последний сигнал стремления президента Дональда Трампа добиться заключения соглашения о прекращении огня.

Однако, как подчеркивает Bloomberg, подобный шаг может подорвать действующие нормы международного права, включая запреты на захват территорий. Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что Киев не пойдет на уступки в вопросе территориальной целостности. Признание Крыма российским стало бы значительным политическим достижением для Владимира Путина, который долгое время добивается международного признания российского суверенитета над полуостровом. Несмотря на это, Путин, по информации агентства, пока не дал согласия на широкое мирное соглашение, предложенное администрацией Трампа.

Источники Bloomberg уточняют, что окончательное решение по вопросу Крыма пока не принято. Один из американских чиновников, знакомый с ходом переговоров, отказался комментировать детали, касающиеся возможного признания аннексии. Представители Белого дома и Государственного департамента США также не ответили на соответствующие запросы агентства.

Как сообщил один из западных дипломатов, предложенные США шаги требуют дальнейшего согласования с украинской стороной и, в любом случае, не приведут к полноценному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона не готовы признать российский контроль над оккупированными территориями. По словам чиновников, переговоры будут лишены смысла, если Москва не даст четких гарантий прекращения боевых действий. Кроме того, неотъемлемой частью любого соглашения должна стать система гарантий безопасности для Украины, которые обеспечат выполнение договоренностей.

Ранее Bloomberg сообщало, что США представили союзникам ряд предложений, направленных на достижение мира между Россией и Украиной. В их числе — сохранение за Москвой контроля над захваченными территориями, смягчение антироссийских санкций, а также исключение вопроса вступления Украины в НАТО из международной повестки. Эти инициативы обсуждались на нескольких встречах в Париже, в которых участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, президент Франции Эммануэль Макрон, а также представители Великобритании и Украины. Следующий раунд переговоров запланирован на следующую неделю в Лондоне. (moscowtimes.ru)