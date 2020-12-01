В освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят Азербайджанский флаг View Larger Image Редакция| 2020-12-01T10:04:55+04:00 1 декабря 2020, 10:15| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к…Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести…Обращение президента Ильхама Алиева к народу В рубрике Завотделом исполкома Кельбаджарского района АзССР: «Москва не разрешала нам работать в Сеюдлу» Gallery Завотделом исполкома Кельбаджарского района АзССР: «Москва не разрешала нам работать в Сеюдлу» 30 ноября 2020, 22:01 Генпрокуратура уточнила данные о числе погибших и раненых мирных жителей за время боев в Карабахе Gallery Генпрокуратура уточнила данные о числе погибших и раненых мирных жителей за время боев в Карабахе 30 ноября 2020, 21:42 За последние сутки в Азербайджане еще 2 981 человек заразились коронавирусом Gallery За последние сутки в Азербайджане еще 2 981 человек заразились коронавирусом 30 ноября 2020, 21:25 В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения Gallery В Азербайджане продлен срок дистанционного обучения 30 ноября 2020, 20:52 Доставлены средства материально-технического обеспечения для миротворческого контингента — ВИДЕО Gallery Доставлены средства материально-технического обеспечения для миротворческого контингента — ВИДЕО 30 ноября 2020, 20:25