Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией по прекращению войны в Украине включили возможную многомиллиардную сделку по зарубежным активам «Лукойла». Владимир Путин поднял вопрос о продаже этих активов на встрече со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле 5 сентября, пишет The New York Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров.

Речь идет о нефтяных месторождениях, НПЗ и автозаправках «Лукойла» в разных странах. В начале 2026 года компания оценивала свои международные активы в $20 млрд, однако цена и структура сделки пока не определены. По словам одного из источников NYT, Путин предложил ее как способ показать россиянам, что с США снова можно будет вести бизнес. Американская сторона согласилась работать над соглашением, рассматривая его также как возможность улучшить отношения с Кремлем и снизить мировые цены на энергоносители.

Одним из претендентов на активы стала группа во главе с американским инвестором Тоддом Боэли. В нее также входят катарский конгломерат братьев Мутаза и Рамеза Аль-Хайятов, инвестиционный фонд из Абу-Даби под контролем шейха Тахнуна бин Зайеда Аль Нахайяна и Корпорация международного развития финансирования США (DFC).

Потенциальные покупатели связаны с окружением Трампа, отмечает NYT. Братья Аль-Хайят ранее заключили партнерство с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп для финансирования гостиничного проекта в Албании. Фонд шейха Тахнуна — приобрел крупную долю в криптовалютной компании World Liberty Financial, соучредителем которой является Уиткофф. А связанный с Тахнуном фонд Lunate является одним из крупнейших акционеров созданной Кушнером инвестиционной компании.

Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Уиткофф и Кушнер непосредственно участвовали в согласовании условий участия американского правительства в сделке.

Возможная продажа пока не завершена и требует одобрения Минфина США, контролирующего соблюдение санкций. Ранее на международные активы «Лукойла» претендовали, в частности, Chevron и американская инвесткомпания Carlyle, однако согласование сделки с властями США затянулось. (themoscowtimes.com)