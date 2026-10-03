Европейский кулинарный фестиваль «Вкус Европы» (Taste of Europe), открывшийся сегодня в Баку, в этом году посвящен 30-летию партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на открытии фестиваля.

Она подчеркнула, что сегодняшний фестиваль проходит в рамках серии мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летию партнерства между ЕС и Азербайджаном.

«Для меня большая честь принимать в Баку четвертый фестиваль кулинарии «Вкус Европы». Мы приглашаем наших азербайджанских друзей присоединиться к празднованию европейских вкусов и культуры! Это прекрасная возможность познакомиться с национальными кухнями, культурами и традициями европейских стран, открыть для себя новые вкусы и провести незабываемый день с семьей и друзьями. Я особенно горда отметить, что это мероприятие проходит в рамках празднования 30-летия партнерства между ЕС и Азербайджаном, которое мы отмечаем в этом году», — сказала она.

В фестивале, организованном представительством Евросоюза в Азербайджане, принимают участие представители посольств Бельгии, Франции, Бельгии, Германии, Польши, Португалии, Словакии, Испании, Хорватии, Австрии, Эстонии в Азербайджане.

Основной целью фестиваля является знакомство жителей Баку с национальными кухнями стран Европы.

Отметим, что фестиваль проходит в Баку уже четвертый год подряд.