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Отметим, что антитеррористические меры локального характера, предпринятые азербайджанской армией в Карабахе, привели к капитуляции сепаратистов. Через российский миротворческий контингент была достигнута договоренность о полном прекращении огня и в 13:00 20 сентября 2023 года антитеррористические меры локального характера были приостановлены.

Согласно достигнутому соглашению, соединения вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, сложив оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Соединения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, распускаются незаконные армянские вооруженные формирования.

Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника.