Телевизионный «целитель» Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов. Информацию подтвердил РИА «Новости» директор Кашпировского.

Кашпировский получил широкую известность в СССР в конце 1980-х годов. В 1989 году Центральное телевидение начало показывать его сеансы, во время которых Кашпировский утверждал, что может дистанционно воздействовать на здоровье зрителей. Передачи собирали многомиллионную аудиторию.

Кашпировский также проводил массовые выступления в концертных залах и на стадионах. Его методы неоднократно критиковали ученые и врачи, указывая на отсутствие научных доказательств заявленного лечебного эффекта.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Каменец-Подольской области Украинской ССР. на территории современной Украины. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт и затем много лет работал психотерапевтом в психиатрической больнице имени академика Александра Ющенко в Виннице. Изучал гипноз.

В 1987 году был психотерапевтом сборной СССР по тяжёлой атлетике, в 1988–1989 годах возглавлял Республиканский центр психотерапии в Киеве.

В 1989 году Центральное телевидение показало серию его «сеансов здоровья», во время которых он утверждал, что способен дистанционно воздействовать на состояние зрителей и лечить различные заболевания.

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы первого созыва от ЛДПР. В 1995 году во время захвата заложников в Будённовске участвовал в переговорах с командиром Шамилем Басаевым, пытался его гипнотизировать, но безуспешно.

В середине 1990-х Кашпировский переехал в США, где продолжал проводить сеансы, преимущественно для русскоязычной аудитории.

В последующие годы Кашпировский периодически возвращался к публичным выступлениям и гастролировал по России.

В 2006 году Кашпировского признали виновным в незаконной медицинской деятельности. В 2011 году он судился с ВГТРК и главным психиатром Минобороны России Владиславом Шамреем из-за утверждений о вреде, причинённом его сеансами. Сначала суд присудил Кашпировскому компенсацию, но затем Мосгорсуд отменил это решение и отказал ему в иске.

В 2015 году Кашпировский стал участником еще одного судебного разбирательства – по иску депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнёва. Тогда Кашрпировский приехал в Пермь с целью проведения сеансов. Телепнёв просил проверить «неоднозначную деятельность» «целителя». В 2016 году суд снял с Кашпировского обвинения.

С 2020 года Кашпировский проводил «сеансы» в своем YouTube-канале. (svoboda.org)