В ООН ошибаются: кто виноват?

Азербайджан занял 87-е место из 189 по готовности к пандемии коронавируса COVID-19. Так следует из доклада программы развития ООН. Показатели, по которым составлялся рейтинг, включают уровень развития, состояние системы здравоохранения, а также доступ к интернету. Рейтинг также отражает способность каждой из стран справляться с непредвиденным кризисом в системе здравоохранения и учитывает число больничных мест, а также врачей и медсестер на каждые 10 тыс. человек населения. «Эти критерии демонстрируют, насколько хорошо страна сможет справиться с многочисленными проблемами, возникающими при кризисе, подобном COVID-19»,- говорится в докладе.

Там также указывается, что пандемия — это не просто чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это системный кризис человеческого развития, который уже беспрецедентным образом затрагивает экономические и социальные аспекты развития. Подчеркивается также и то, что наиболее развитые страны с очень высокой категорией человеческого развития имеют в среднем 55 больничных коек, более 30 врачей и 81 медсестру на 10 000 человек по сравнению с 7 больничными койками, 2,5 врачами и 6 медсестрами в меньшей мере развитых странах.

Все это очевидные вещи, неоспоримые истины. И все же результаты этого рейтинга шокируют. Сомневающимся предлагаю пройти по ссылке: ознакомится http://hdr.undp.org. Итак, что мы там видим? Что есть таблица, в которой страны оцениваются по четырем категориям: индекс человеческого развития, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, ожидаемые годы обучения, средние годы обучения, валовой национальный доход на душу населения. То есть очевидно, что наиболее экономически развитые страны мира по умолчанию и без прямой привязки к степени успешности борьбы того или иного государства с пандемией коронавируса COVID-19, будут стоять выше всех иных.

В итоге, в первую десятку вошли: Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия, Гонконг, Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур, Нидерланды. По большому счету, ожидаемый список. Но, давайте посмотрим на иные показатели, не на те, что указаны в докладе ООН. Их, как мне кажется, должно быть три: численность населения страны, число заразившихся и число умерших от COVID-19. Итак, Норвегия — страна с населением в пять с половиной миллионов человек. Там, по состоянию на 30 апреля, 7710 заразившихся коронавирусом и 207 умерших. Сравниваем с Азербайджаном, который занимает незаслуженно низкое место. В нашей стране, по данным на то же 30 апреля, 1766 зараженных и 23 летальных исхода. При том, что населения нашей страны более 10 миллионов человек.

Идем далее и смотрим на показатели широко распиаренной и нахваливаемой Швеции. Количество населения этой страны, приблизительно такое же, как в Азербайджане — чуть более 10 миллионов человек. Так вот на Родину Астрид Линдгрен и ее персонажей, 20302 зараженных и 2462 погибших от COVID-19! Теперь ответьте, можно ли считать это успехом? Как по мне, совсем нет. Просто вдумайтесь — там заразилось в 10 с лишним раз больше людей, чем в Азербайджане, а умерло и вовсе в 100 раз больше, чем в нашей стране! Тем не менее, в рейтинге ООН Швеция стоит на 8-м месте, а Азербайджан – на 87-м.

Идем далее и обнаруживаем, что на 29-м месте в рейтинге ООН находится Италия. Да, та самая о коллапсе сферы здравоохранения в которой говорил весь мир и местные СМИ, политики, эксперты. Та самая, в которой 204 000 зараженных коронавирусом и около 28000 погибших от него! Впрочем, и это не самое удивительное в рейтинге ООН. Согласно ему на 50-м месте находится Беларусь. Та самая, в которой уже 14027 зараженных коронавирусом и 89 умерших, при одинаковом с Азербайджанм количестве населения страны. В РБ, напомню, в начале апреля работала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По результатам миссии они заявили, что руководство страны должно готовиться к худшим сценариям.

Специалисты ВОЗ, обеспокоенные ситуацией с возбудителем заболевания COVID-19, порекомендовали, в числе прочего, запретить массовые мероприятия. Однако правительство РБ игнорирует рекомендации ВОЗ, за что регулярно критикуется этой организацией. Азербайджан же, напомню, удостоен ВОЗ самых высоких оценок. Несмотря на это, в отчете ООН наша страна поставлена на 37 ступенек ниже РБ! Впрочем, и это было не самое шокирующее. Держитесь, не падайте — согласно докладу программы развития ООН по готовности к пандемии коронавируса COVID-19, выше нашей страны поставлена даже Армения.

Она поставлена на 81-е место. И это при том, что в этой стране с населением в менее, чем три миллиона человек, количество зараженных коронавирусом составляет уже 2066 человек, а количество умерших – 32 человека. То есть, в РА, которая в три раза меньше нашей страны по количеству населения, почти на 300 человек меньше заболели коронавирусом, меньше у нас и погибших от него. При этом, в Азербайджане намного большее число людей протестировано. Плюс, ВОЗ крайне критично оценила готовность РА противостоять распространению коронавируса COVID-19. Тем не менее, в ООН поставили эту страну выше нашей.

Все это говорит, что данный отчет, мягко говоря, пестрит нестыковками. Он не отражает реальное положение дел и Азербайджан там заслуживает более высокого места. Выше РА и РБ, как минимум, а может и не ниже Швеции. Потому, что, в Азербайджане принят огромный комплекс мер, гораздо больший, чем в РА, РФ, РБ по защите социально-экономического благополучия населения в момент карантина, вызванного коронавирусом. Потому, что в нашей стране, а не в РА, РБ или РФ имела место выдача единовременной материальной помощи сотням тысяч безработных. Это в нашей, а не в указанных странах бывшего СССР, реализована программа по возмещению ущерба, нанесенного предпринимателям и их работникам COVİD-19. Эта программа, рассчитанная на предотвращение сокращения рабочих мест в пострадавших от коронавируса сферах экономики, охватит 300 тысяч работников, 42 тысячи работодателей и, помимо этого, около 300 тысяч частных или микропредпринимателей.

Кроме того, в Азербайджане, в рамках борьбы с коронавирусом, за счет государства в лучших отелях на карантин были размещены тысячи прибывших из-за рубежа граждан страны. Напомню также, что сравнительно недавно было открыто медицинское учреждение под названием «Ени клиника», рассчитанное на 575 коек. Здесь будут работать более 1500 врачей и членов медицинского персонала. Плюс, в Азербайджане налажено производство медицинских масок и выделены средства для установки шести больниц модульного типа на 200 коек каждая.

Принимая во внимание пожертвования в размере 110 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и 10 миллионов манатов, первоначально представленные в Кабинет министров, бюджет Азербайджана на кризис составляет три миллиарда манатов, или 12,3 процента доходов государственного бюджета, что составляет 3,6 процента от ВВП. То есть, именно наша страна выделила наибольшую долю ВВП на постсоветском пространстве для борьбы с кризисом, вызванным пандемией. В итоге, имея на старте более худшие показатели, чем в той же нахваливаемой Швеции, мы спасли во много раз большее число граждан от заражения коронавирусом и от смерти. Всего этого в упор не видят те, кто составлял отчет ООН.

Почему? Допускаю, что еще и потому, что в Минздраве Азербайджана не подготовили для ООН объективного доклада для ООН, с перечислением всего огромного перечня мероприятий, осуществленных в нашей стране по борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями. Увы, пресс-служба Минздрава «хромает на обе ноги». Получить своевременный ответ от нее — проблема даже для местных СМИ. И с этим нужно что-то делать. В том числе и потому, что в итоге наша страна удостаивается в отчете ООН места, гораздо ниже того, которое она заслуживает.