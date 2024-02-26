В последнее время в стране все чаще происходят факты насилия среди детей, что не может не беспокоить общественность и каждого заботливого, ответственного родителя. Многие такие случаи остаются неизвестными, но некоторые приобретают широкую огласку, благодаря видео, выложенным в интернет. Так, недавно ученица одиннадцатого класса совершила насильственные действия в отношении другой девочки-подростка, которая уже выпустилась из школы. Она разбила об ее голову яйца, написала на лбу ругательство, также ей отрезали волосы, что другие дети снимали на камеру. Это было с гордостью выложено в соцсеть. В оправдание виновница заявила, что жертва подвергла ее онлайн-насилию. Сейчас, в связи с этим возбуждено уголовное дело и идет разбирательство. Такие случаи свидетельствуют о том, что есть проблема, и ее надо решать.

Для предотвращения подобного в стране разрабатывается законопроект «О правах ребенка», в котором предусматривается создание специальных механизмов наказания за неэтичное поведение школьников. Данный документ разрабатывается в соответствии с «Планом действий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы», утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева от 9 июня 2023 года. Законопроект предусматривает, в частности, ответственность для родителей, которые не препятствуют агрессивному поведению своих детей.

Одни считают, что в таких случаях виновата школа, другие – родители, третьи – соцсети. Но это проблема, которая требует комплексного подхода. Эксперт в области образования Надир Исрафилов заявил #, что в насилии среди детей часто винят школу, но обвинять только ее неправильно.

«Во-первых, когда происходят такие инциденты, нельзя давать им оценку до окончания юридического разбирательства. Надо акцентировать свое внимание на причинах произошедшего. В каких-то случаях школа может быть виновата, но далеко не всегда. Вообще, воспитание ребенка начинается с семьи, которая должна заложить правильный фундамент. Во многих странах за неподобающее поведение ребенка предусмотрена законодательная ответственность родителей. У нас до сих пор ничего такого нет, но, надеюсь, что вскоре появится. Возьмем последний случай – хочу отметить, что он произошел вне школы. Школа не может отвечать за то, что делают дети за ее пределами – это уже обязанность родителей, которые должны знать, где их ребенок и чем занимается. Но и они часто обвиняют школу. Пресса тоже в какой-то степени виновата в том, что все шишки часто летят в сторону системы образования. Вспомним, например, случай, когда психически больной человек убил свою семью из пяти человек. Некоторые СМИ делали акцент на том, что одна из жертв – директор школы, которая была матерью преступника. Почему именно на ее профессии делался акцент? Не считаю это правильным, наоборот, надо поднимать престиж профессии учителя. Возвращаясь к недавнему случаю с издевательством одной девочки над другой, скажу, что системе среднего образования нужно сделать из таких инцидентов выводы. Сейчас в школе воспитательной работе уделяется мало внимания, а ведь она должна быть учебно-воспитательным учреждение», – сказал эксперт.

По его словам, нужно больше доступных кружков и факультативов, спортивных секций, чтобы детям было чем заняться, и чтобы они наконец оторвались от онлайн игр, соцсетей, мобильных телефонов. В советское время было много внешкольных организаций – Дом пионеров, школа юного натуралиста и т.д, куда школьники ходили после занятий.

«С другой стороны, надо разбираться, почему многие родители не занимаются воспитанием своих детей. В некоторых семьях родители не хотят полноценно уделять внимание своим детям. Это в основном неблагополучные семьи. А иногда причина может быть в том, что у родителей много проблем и времени просто не хватает, например, если это мать-одиночка, которой приходится все тянуть на себе. В каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально и больше работать с семьями. Это социальный вопрос», – поделился эксперт.

Что касается негативного влияния соцсетей, то, как отметил Исрафилов, не у всех учащихся есть цель чего-то достичь в жизни, пойти учиться, и если родители пускают его воспитание на самотек, то они начинают жить в соцсетях и проявлять себя там, иногда негативным образом. Они хотят стать известными, хотя бы при помощи виртуального мира.

«Нужен ли запрет каких-то соцсетей, однозначно сказать сложно. Но некоторые ограничения на компьютерах, а также смартфонах детей, необходимы. Есть ведь для этого соответствующие программы. Вообще, чтобы случаев насилия среди детей стало меньше, нужны комплексные превентивные меры», – резюмировал он.

Психолог Азад Исазаде отметил, что не только дети, но и взрослые сидят ежедневно в соцсетях. Если их использовать разумно, ничего страшного не будет, хотя, конечно, в них есть и немало негатива. Это одно из проявлений прогресса, но пользоваться соцсетями или нет – выбор каждого. Однако дети и правда много времени проводят в интернете – иногда родителям проще дать ребенку смартфон, чем уделить время. По его словам, учитывая степень вовлеченности детей в виртуальное пространство, в школах стоит подумать об уроках, например в рамках предмета «Информатика», где акцент бы делался на профилактике негативного влияния соцсетей.

«Вообще, случаи жестокости среди подростков были всегда, это не что-то новое, просто раньше они не так часто становились достоянием общественности. Сейчас это все выкладывается в соцсети. В подростковом периоде дети нередко проявляют жестокость, у них еще не сформировалось полное ощущение эмпатии, они считают себя взрослыми, крутыми. И для них все или белое, или черное, и в итоге происходят такие случаи. Конкретно по последнему случаю скажу, что неважно, выкладывала жертва что-то не то в соцсети или нет, это не давало права с ней так обращаться. Для решения таких вопросов есть правоохранительные органы и надо отдать им должное, в последние годы они серьезно реагируют на любую оскорбительную информацию в соцсетях. Это был самосуд, и он должен быть в какой-то мере наказан. Тогда другие задумаются, стоит ли так поступать – профилактика тут необходима, чтобы подобное не повторялось», – подчеркнул он.

Говоря об ответственности родителей, психолог отметил, что за подобное они несут как минимум моральную ответственность. Если такие случаи происходят в школе, то за физическое и психологическое здоровье ребенка, она тоже несет ответственность.

«Вообще, делить, кто виноват, школа или родители, неправильно. Воспитание ребенка происходит и в семье, и в школе, где он находится под контролем взрослых. И там, и там, детям должны объяснять, что такое хорошо и что такое плохо», – сказал психолог.