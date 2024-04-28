Жители Армении, не согласные с делимитацией границы с Азербайджаном, прервали итоговый концерт Дней Франкофонии в Ереване. Соответствующее видео было распространено местными СМИ и Telegram-каналами.

Молодые люди вышли на сцену с плакатами с критикой этого решения властей. Похожую акцию провели активисты и в театре музыкальной комедии имени Пароняна.

19 апреля комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы после заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границы на нескольких участках. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.

На передаче этих сел изначально настаивали в Баку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился начать процесс делимитации с этого участка. Армянская оппозиция обвиняет его в односторонних уступках Азербайджану и неоднократно заявляла, что считает это решение неприемлемым. После начала демаркации в районе этих сел, в Ереване и в Тавушской области проходят акции протеста.